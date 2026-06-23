Mientras se acerca el final de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe ya trabaja en el armado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El periodista Adrián Pallares brindó detalles en Intrusos sobre los perfiles que la producción tiene en carpeta, buscando una mezcla de actores, influencers y figuras de la televisión. Entre los 15 nombres que circulan con la aprobación de Wanda Nara, aparecen personalidades muy diversas que prometen generar impacto en las cocinas más famosas del país.

Una de las figuras que más repercusión causó es Lizy Tagliani. La artista reconoció que hubo acercamientos con el canal para su incorporación. Respecto a los rumores, la conductora explicó que "Estuvimos hablando, pero porque trabajo en Telefe. Estoy muy contenta". A pesar de su entusiasmo, admitió sus limitaciones gastronómicas al señalar que "Si me llegan a convocar estaría feliz de hacerlo. No sé cocinar, pero no importa". Con su habitual sentido del humor, la actriz se refirió al posible paso por el certamen comentando que "Es un desafío, por ahí me voy la primera semana, pero no importa".

La lista de posibles participantes integra a la actriz Débora Nashimoto y al animador infantil Topa. También se mencionó la chance de que Yanina Latorre se ponga el delantal, lo que aportaría una personalidad fuerte a la competencia. Por su parte, Natalie Weber sumó información indicando que Guido Zaffora y Camila Galante estarían bajo evaluación.

Otros nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento y las redes sociales son los de Nati Jota, Santiago Talledo y Julieta Poggio. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el programa busca renovar su atractivo con esta variedad de celebridades para los próximos desafíos culinarios.