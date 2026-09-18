La esposa de Paredes reveló cómo su familia se tomó las "infidelidades"

Camila Galante respondió públicamente ante las versiones que cuestionaron su matrimonio con Leandro Paredes, con quien lleva 17 años de relación y tres hijos en común. La empresaria salió al cruce de los rumores surgidos en los últimos días que sugerían tensiones familiares e infidelidades dentro de la pareja.

Las especulaciones comenzaron a partir de lo expuesto por el periodista Santiago Riva Roy en el programa El Ejército de la Mañana, transmitido por Bondi Live. En ese espacio se afirmó la existencia de un hipotético pacto que le permitiría al futbolista de Boca Juniors tener encuentros con otras mujeres. Asimismo, se mencionaron supuestos conflictos entre el deportista y su padre.

Frente a este escenario, la participante de MasterChef Celebrity, programa emitido por Telefe, desestimó completamente los trascendidos y envió mensajes directos al periodista para cuestionar la veracidad de lo informado. Según lo que leyó el propio cronista al aire, Galante le escribió: “¿Qué problema tenés conmigo o con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad no sé de dónde sacás la info, es todo falso lo que estás diciendo”.

La controversia escaló cuando Riva Roy argumentó que, ante cualquier conducta del jugador que pudiera perjudicar el vínculo iniciado cuando ella tenía 16 años y él 14, la responsabilidad de proteger la intimidad correspondía al atleta y no a los medios de comunicación.

La respuesta de la empresaria fijó la posición de la pareja sobre la solidez de su historia compartida al remarcar: “Quedate tranquilo, que con tantos años juntos sabemos cómo cuidarnos; no hace falta que nos cuide el periodismo. Sí me parece raro que siempre tu info sea con las mismas personas”.