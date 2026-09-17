La esposa de Paredes reveló la verdad de las fiestas sexuales del jugador

Camila Galante reaccionó con malestar ante las versiones difundidas por Santiago Riva Roy sobre una presunta disputa en el entorno de Leandro Paredes. El cronista afirmó que el padre del deportista se habría molestado por un pacto financiero que beneficiaría a la empresaria. Ante esto, la esposa del jugador rechazó las afirmaciones y acusó al comunicador de mantener una fijación con su familia.

Las afirmaciones vertidas en el canal Bondi indicaban la existencia de una relación abierta unilateral y la asistencia del mediocampista a eventos organizados por el hermano de Tini Stoessel. Según esa postura, el malestar del progenitor del deportista surgiría del requisito de sostener a la familia de su esposa como condición para mantener el vínculo.

Frente a este escenario, Galante decidió comunicarse directamente con Riva Roy para exigir respuestas sobre el origen de los datos. "Él no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección", aseguró la empresaria para desestimar las versiones sobre supuestas tensiones internas.

En el intercambio de mensajes, la mujer del futbolista descartó rotundamente cualquier arreglo económico o sentimental no convencional. "El acuerdo no existe, tengo hijos grandes, te pido que chequees", lanzó Camila Galante para dar por cerrada la controversia sobre su vida privada.

Por su parte, el periodista sostuvo la veracidad de su informe y argumentó que su labor no responde a cuestiones personales. "Nada personal. Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no te cuida a vos es él, no el periodismo", respondió Riva Roy durante la emisión.

El comunicador agregó además que la madre de un integrante del plantel nacional le ratificó la disconformidad de varias parejas de los futbolistas con las reuniones sociales en cuestión. A pesar de los señalamientos, Galante remarcó que, si bien atravesaron distanciamientos a lo largo de los años en común, ninguno derivó en una ruptura definitiva.