La esposa de un famoso descubrió que tenía una amante y se escapó para no verla

La eliminación de Mariela Prieto de la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó una fuerte repercusión debido a la supuesta ausencia de su esposo, el Turco García, con quien comparte 30 años de relación. Durante su estadía en el reality, la participante había establecido un vínculo cercano con su compañero Emanuel Di Gioia, una situación que generó malestar en el exfutbolista.

Al salir del estudio y no ver a su pareja, la exconcursante asumió que se trataba de un distanciamiento definitivo. Sin embargo, los hechos ocurridos detrás de escena mostraron una realidad diferente.

La excompañera de certamen Cinzia Francischiello reveló detalles del operativo de ocultamiento del exfutbolista durante su visita al programa Cortá por Lozano. Ante la sorpresa del panel conducido por Vero Lozano, la modelo venezolana desmintió la versión del abandono absoluto.

La exparticipante expuso la maniobra con una pregunta directa sobre la gala al afirmar: "¿Ustedes vieron al Turco en alguna cámara o algún lugar? No, pero estaba". Según su relato, el accionar del exjugador se repitió de manera constante a lo largo de las últimas emisiones del show televisivo.

La testigo detalló cómo el esposo de la eliminada evitaba deliberadamente la exposición mediática permaneciendo en los exteriores de las instalaciones de Telefe. Francischiello explicó la dinámica habitual de las visitas al señalar que "El Turco se escondía en el auto. Venía a todas las galas, dejaba a las amigas de Mariela y se quedaba esperándolas en el estacionamiento".

Además, la modelo venezolana confirmó haber tenido contacto presencial directo con él minutos antes de la definición que dejó a su mujer fuera del juego y relató que "Yo lo vi y lo saludé". En ese breve encuentro, el exdeportista intentó persuadirla con excusas sobre su decisión de quedarse en el vehículo.

Finalmente, la veracidad del testimonio de la exparticipante fue corroborada por los propios integrantes de la producción de Telefe. Desde el canal de televisión ratificaron la presencia de García y describieron de forma precisa cómo estaba vestido y el estado en el que se encontraba esperando dentro de su vehículo en el estacionamiento.