La esposa del Dibu Martínez contó cómo está el arquero tras la operación

Mandinha Martínez rompió el silencio tras el dramático momento que atravesó Dibu Martínez en la Premier League. El arquero de Chelsea debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia luego de recibir un tremendo golpe en el rostro durante el partido frente a Everton. La noticia provocó una inmediata consternación tanto en el ámbito deportivo internacional como en los hinchas de la Selección Argentina.

Los estudios médicos iniciales que se le realizaron en la cabeza, el cuello y la espalda arrojaron resultados positivos. Sin embargo, la zona de la mandíbula sufrió el impacto más grave y requirió una cirugía inmediata. Frente al temor generalizado de que se tratara de una contusión cerebral grave, su esposa decidió volcarse a sus redes sociales para transmitir tranquilidad a toda la comunidad futbolera.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó en una publicación de Instagram Stories. A su vez, el hermano del guardameta le envió un mensaje público de aliento con un firme "¡Fuerza!" que sumó miles de muestras de afecto virtuales.

El propio arquero reapareció más tarde para confirmar la evolución favorable de su salud desde el hospital. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, comunicó en su perfil oficial. El tiempo estimado de recuperación será de un mes y medio, lo que compromete su presencia en los amistosos programados para el 13 de noviembre ante Uruguay y el 17 de noviembre frente a Costa Rica.