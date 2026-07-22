La esposa del Dibu Martínez contó lo mal que la pasó la familia en el Mundial

Terminada la cita máxima del fútbol, los futbolistas argentinos expresaron su angustia por no obtener el bicampeonato aunque agradecieron el respaldo popular. Detrás de las figuras públicas existe una familia que acompañó y padeció cada momento del torneo a la par de los protagonistas. Mandinha, esposa de Emiliano Martínez, publicó en Instagram una carta abierta donde detalló por primera vez la preocupación que rodeó al arquero antes del debut.

El guardameta sufrió una dolencia física en su mano que puso en riesgo su participación en los partidos. A pesar de que el cuerpo técnico intentó mostrar tranquilidad, el entorno privado vivió semanas de mucha incertidumbre. En sus redes sociales, la mujer manifestó que "Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto". Además agregó que "Esas semanas estuvieron llenas de noches sin dormir por el dolor constante, la incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos" según su propio testimonio.

Pese a los obstáculos, el jugador mantuvo su compromiso y su pareja aseguró que "Nunca te quejaste". Mandinha elogió la entrega del arquero al afirmar que "Diste absolutamente todo, dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron. Llegaste a Argentina ayer y recibiste ese amor increíble de tu gente, fue porque reconocieron exactamente lo que yo siempre supe".

El mensaje finalizó con un reconocimiento a la calidad humana del deportista por sobre los resultados obtenidos. Su núcleo íntimo expresó que "No podríamos estar más orgullosos de vos, no por trofeos o medallas, sino por el hombre que sos. El marido, el padre, el compañero y el futbolista que nunca elige el camino fácil, que siempre da todo, sin importar el dolor".