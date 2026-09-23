El Dibu Martínez volvió a quedar en el centro de la escena luego de hablar sobre el próximo partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina. Esta vez, la repercusión llegó por una imagen que compartió su esposa, Mandinha Martínez, en sus redes sociales y que mostró un mensaje escrito por el arquero antes de viajar al país.

La fotografía fue tomada en la intimidad de la casa familiar y permitió conocer un gesto del arquero hacia su hijo Santiago. En una pizarra, el futbolista dejó escrito a mano: “Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi”.

La foto que compartió la esposa del Dibu tras sus dichos sobre el retiro de Messi de la Selección. (Foto: mandinha_martinez_/Instagram)

El mensaje fue publicado después de que el arquero hablara ante los periodistas sobre el encuentro que Messi disputará en el Monumental y que marcará su despedida de la Selección argentina ante el público local.

El comentario del Dibu sobre Messi

Durante su llegada al país, Martínez fue consultado por el último partido del capitán argentino con la Albiceleste y sorprendió con una respuesta cargada de humor.

“La verdad, pensé que ya se había retirado”, dijo el arquero, una frase que generó risas entre los periodistas presentes. Sin embargo, inmediatamente destacó la importancia que tendrá para Messi poder cerrar su ciclo con la Selección en Argentina.

“Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día”, expresó.

La imagen publicada por Mandinha mostró, en paralelo, el vínculo que el arquero mantiene con Messi y la importancia que tiene para él compartir una nueva concentración con el capitán argentino.

Los próximos partidos de Argentina

La Selección argentina afrontará tres amistosos durante esta ventana internacional. El primero será ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará con Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental. El cierre será el martes 6 de octubre ante Benín, también en el estadio de River.

Ese último encuentro tendrá como protagonista a Messi, ya que está previsto como su despedida de la Selección argentina ante el público del país.