La estadounidense Kenin conquistó su primer Grand Slam en Australia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La tenista estadounidense Sofia Kenin conquistó hoy su primer título de Grand Slam al consagrarse campeona del abierto de Australia, tras vencer en la final a la española Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2.



Kenin, de 21 años y ubicada en el puesto 15 del ranking mundial (será "top ten" desde el lunes próximo), empleó dos horas y cinco minutos para superar a Muguruza (32) en un partido jugado en la cancha central Rod Laver Arena, en el complejo de Melbourne Park, en el cual rindió de menor a mayor.



La nueva campeona, quien había sorprendido en semifinales a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, se convirtió en la primera tenista desde 1979 fuera del "top ten" que gana el abierto de Australia, y se quedó con el trofeo que el año pasado había sido para la japonesa Naomi Osaka.



Muguruza, quien había saboreado las mieles del éxito cuando conquistó dos Grand Slam, en Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, tomó las riendas del partido en el principio y se llevó el primer set por 6-4.



Kenin reaccionó en el segundo set cuando su tenis comenzó a fluir con mayor naturalidad y su táctica de defensa y contragolpe le dio resultados para llevarse el parcial por 6-2 y dejar la final igualada.



En el tercer set, la estadounidense de origen ruso mantuvo un nivel alto y se vio beneficiada por la inusual cantidad de errores no forzados que cometió Muguruza (llegó a 45 en total, el doble que la nueva campeona) y superó un momento clave cuando servía con el marcador 2-2 y 0-40, pero pudo salir airosa y se adelantó 3-2 para luego estirar a 4-2 con un quiebre.



Con Kenin al frente 4-2 comenzó el concierto de errores de Muguruza y por eso no extrañó la definición, que llegó en el segundo match point y luego de una doble falta de la española.



"Estas fueron las dos mejores semanas de mi vida. Mi sueño se hizo realidad, se cumplió, y les digo a todos los que tienen uno que salgan a buscarlo porque las cosas no llegan solas", expresó emocionada Kenin luego del partido, antes de recibir el trofeo de campeona de manos de la ex tenista estadounidense Lindsay Davenport.



"Agradezco como me trató el público australiano durante las dos semanas del torneo y el año próximo estaré nuevamente acá para defender el titulo", añadió Kenin.



La nueva campeona nació en Moscú pero se crió en los Estados Unidos, a donde habían emigrado sus padres, y en su etapa de juvenil fue campeona del Orange Bowl a los 16 años y finalista junior del US Open.



La estadounidense, quien nunca había superado los octavos de final en un Grand Slam, se consolidó en el circuito de la WTA en 2019 cuando conquistó tres títulos: en Hobart, Mallorca y Guangzhou.