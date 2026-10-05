Una nueva modalidad de estafa bancaria utiliza llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por empleados de una entidad financiera. El supuesto operador asegura que detectó una compra de alto valor realizada con la tarjeta de crédito o débito de la víctima.

El objetivo es generar preocupación y conseguir que la persona actúe rápidamente. Frente a la operación supuestamente sospechosa, el falso empleado ofrece “cancelarla” y comienza a solicitar información sensible.

Entre los datos que pueden intentar obtener aparecen las claves de acceso al home banking, contraseñas, PIN, códigos o números del token de seguridad y los datos completos de la tarjeta.

Con esa información, los delincuentes pueden intentar ingresar a las cuentas de la víctima o realizar operaciones sin autorización.

Cómo detectar el engaño

La estafa bancaria se sostiene sobre una situación de urgencia. La persona recibe una noticia inesperada sobre un supuesto consumo y, ante el temor de perder dinero, puede aceptar la ayuda de quien dice representar al banco.

Una señal de alerta es que el interlocutor solicite claves, códigos de seguridad o información de la tarjeta para solucionar el supuesto problema. La recomendación es no proporcionar esos datos durante una llamada que no fue iniciada por el propio cliente.

El falso operador puede utilizar información y argumentos que hagan parecer legítima la comunicación. Sin embargo, entregar credenciales o códigos de seguridad puede permitir que los delincuentes avancen sobre las cuentas.

Qué hacer ante una llamada sospechosa

Ante una comunicación de este tipo, lo recomendable es cortar la llamada y no continuar el intercambio. Tampoco se deben proporcionar contraseñas, PIN, tokens ni otros datos confidenciales.

Después, el cliente debe comunicarse directamente con su banco a través de un canal oficial. Una alternativa es utilizar el número de atención que figura en el dorso de la tarjeta.

De esa manera, podrá consultar si realmente existe una operación sospechosa y verificar el estado de sus cuentas sin depender de la información brindada durante la llamada.