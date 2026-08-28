Una mujer de 60 años creyó durante meses que mantenía una relación sentimental con un ciudadano británico, pidió préstamos para ayudarlo a viajar a la Argentina y terminó perdiendo casi $30 millones. El supuesto novio nunca apareció y la Justicia investiga ahora una estafa virtual que ya derivó en un allanamiento.

La víctima vive en Paraná, Entre Ríos, y conoció al hombre a través de Facebook. El usuario se presentaba como Michael Lawrence Williams y aseguraba ser ciudadano del Reino Unido. Luego de los primeros contactos, comenzaron a comunicarse por WhatsApp desde un número con característica británica.

Con el paso de los meses, las conversaciones se transformaron en una relación sentimental a distancia. Sin embargo, hubo un detalle que posteriormente se volvió clave: durante todo ese tiempo nunca realizaron una videollamada para comprobar la identidad del supuesto novio.

El hombre finalmente le aseguró que quería viajar hasta Paraná para conocerla personalmente, pero sostuvo que necesitaba dinero y una autorización para concretar el viaje.

Convencida de que finalmente podría encontrarse con él, la mujer decidió ayudarlo. Como no contaba con los fondos necesarios, solicitó créditos en distintas entidades bancarias y financieras.

De esta manera, realizó transferencias que alcanzaron un total de $29.816.400,69. El dinero fue enviado a una cuenta que figuraba a nombre de una persona identificada con las iniciales D.C.M.

El esperado encuentro nunca ocurrió. Después de recibir el dinero, el supuesto británico dejó de comunicarse y la víctima denunció lo sucedido.

Un allanamiento y una mujer investigada

La División Cibercrimen comenzó a reconstruir el recorrido del dinero y determinó que parte de los fondos estaban vinculados con una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años domiciliada en Concordia.

Con esa información, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1044, en esa ciudad.

Durante el procedimiento, los investigadores notificaron a la mujer en el marco de la causa por estafa y secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para intentar establecer quién estaba detrás del perfil utilizado para engañar a la víctima, determinar el recorrido completo del dinero y conocer si hubo más personas involucradas en la maniobra.

La investigación continúa y la Justicia deberá determinar cuál fue la participación de la mujer vinculada con las cuentas utilizadas para recibir el dinero.