El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente, pondrá en marcha operativos gratuitos de esterilización y vacunación para mascotas en los departamentos de Rivadavia y Pocito, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

El cronograma comenzará el 20 de abril en Rivadavia, específicamente en el Barrio Conjunto 7, en La Bebida, en la intersección de calles Rómulo Fernández y Proyectada. Luego, el operativo continuará en Pocito desde el 23 de abril en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada en calle 14 y Avenida Aberastain.

Los servicios incluirán esterilización y vacunación gratuita para perros y gatos, en el marco del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas. Desde el área destacaron que estas acciones apuntan a prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y mejorar la convivencia en los barrios.

Para acceder a la atención será obligatorio solicitar turno previo, una medida que busca ordenar la demanda y garantizar una mejor atención. Los vecinos deberán comunicarse al 4305937, en el horario de 8 a 12.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de operativos también contribuye a reducir la cantidad de animales en situación de calle y a reforzar el control sanitario en la comunidad, acercando servicios esenciales a zonas donde el acceso suele ser más limitado.

De esta manera, el quirófano móvil continúa recorriendo distintos puntos de la provincia, consolidándose como una herramienta clave para la salud animal y la promoción de la tenencia responsable en San Juan.