La estrategia con la que San Juan lidera en el país para frenar la bronquiolitis

San Juan se convirtió en la primera provincia del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, una herramienta de última generación destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía durante el invierno. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, busca ampliar la cobertura de protección para menores vulnerables que no cuentan con obra social y reducir la aparición de cuadros respiratorios graves.

La decisión representa una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional y fue adelantada días atrás por DIARIO HUARPE. Gracias a esta inversión, la provincia incorporó más de 200 dosis de un insumo de alto costo destinado a niños con condiciones de salud que aumentan el riesgo de complicaciones respiratorias, fortaleciendo la prevención en la época de mayor circulación viral.

Según explicó la coordinadora de Perinatología, Verónica Zapata, la iniciativa amplía el alcance de la asistencia disponible hasta el momento. "Hay un programa que es nacional que nos mandan una cantidad muy acotada de dosis que son para pacientes muy especiales, pero en este caso es una estrategia más ampliada y el Ministerio aceptó comprar más dosis y eso cubre a chicos más vulnerables", señaló.

A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab no genera inmunidad mediante la estimulación del organismo, sino que aporta defensas de forma directa. "En realidad se está trabajando con una estrategia que hemos sacado desde la Dirección Materno Infancia y no es en sí una vacuna, sino un anticuerpo que se llama Nirsevimab. Es un anticuerpo que se coloca para evitar las bronquiolitis por virus sincicial respiratorio en pacientes vulnerables", explicó la funcionaria.

Uno de los principales beneficios del tratamiento es la rapidez de su acción. El anticuerpo comienza a brindar protección dentro de las primeras 24 horas posteriores a la aplicación y una sola dosis alcanza para cubrir toda la temporada de circulación viral. Además, estudios internacionales indican que puede prevenir hasta 8 de cada 10 hospitalizaciones asociadas a cuadros graves provocados por el Virus Sincicial Respiratorio.

En ese sentido, Zapata destacó el impacto que puede tener sobre la salud de los pacientes y sobre el sistema sanitario. "Evita la internación en un 80 o 90%" y agregó: "Es muy importante también saber la importancia de este anticuerpo por lo que evita la internación por bronquiolitis y neumonías en estos pacientes".

La campaña está dirigida a bebés prematuros con bajo peso al nacer y a niños menores de 2 años con patologías que los vuelven más vulnerables, entre ellas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias severas y pacientes que requieren oxígeno domiciliario. Actualmente, la provincia cuenta con un padrón de más de 150 niños que reúnen los criterios para acceder al tratamiento de manera gratuita.

Para facilitar el acceso, las dosis fueron distribuidas en distintos departamentos según la ubicación de los pacientes identificados. "Los pacientes que están en la nómina están divididos por departamento y van a ser localizados por el equipo de la periferia, y los pacientes que tengan que ir al vacunatorio central van a ser buscados activamente o con un llamado telefónico", detalló la especialista.

La meta sanitaria es que todos los menores incluidos en la población objetivo reciban el tratamiento antes de agosto, reforzando la protección durante el período de temperaturas más bajas y mayor circulación de virus respiratorios. "Lo ideal es lo antes posible, antes de que termine el mes de agosto, que estén todos estos pacientes con el anticuerpo colocado", concluyó Zapata.