Wanda Nara se adelantó a la citación formal y se presentó de manera espontánea en el expediente que inició la China Suárez por amenazas en la Fiscalía de Benavídez. En ese primer párrafo queda claro que Wanda Nara y la China Suárez son las protagonistas de este conflicto judicial que sumó un nuevo capítulo televisivo. La primicia se conoció en el programa Intrusos, donde Paula Varela explicó que la empresaria movió ficha tras la ratificación de la denuncia y antes de que la notificaran oficialmente.

La decisión llamó la atención porque lo habitual en estos procesos es esperar la notificación correspondiente antes de intervenir en el expediente judicial. Paula Varela subrayó ese detalle al contar que Nara se presentó antes de que la notifiquen, marcando una postura activa frente a la acusación penal. El objetivo principal de ese escrito fue dejar formalmente asentado quiénes asumirán la representación legal de la mediática en la causa.

Rodrigo Lussich leyó al aire parte del documento firmado por Wanda Nara para designar a sus letrados defensores en este trámite. "Me presento y respetuosamente digo que vengo a presentar y a designar como abogados defensores al Dr. Diego Gustavo Storto y a la Dra. Elizabeth Nancy Lires para que ejerzan de manera conjunta e indistinta el derecho de defensa sobre mi persona", expresó el texto. De ese modo, ambos profesionales quedaron habilitados para intervenir de forma conjunta o indistinta en defensa de su clienta.

El expediente impulsado por la China Suárez incluye el pedido de una perimetral de 300 metros, la prohibición de ingreso de Wanda Nara a los barrios La Isla y San Jorge y la asignación de un botón antipánico. La actriz promovió esa presentación tras manifestar temor por los dichos registrados en el video del cruce entre ambas. Ese conjunto de medidas busca resguardar a la denunciante mientras avanza la investigación en la fiscalía correspondiente.

En paralelo a este movimiento, Rodrigo Lussich informó que las abogadas de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, solicitaron que se levante la restricción perimetral que impide al futbolista ver a su hija mayor, Francesca.

El escrito de su defensa sostiene que "No existen elementos que justifiquen impedir que nuestro mandante continúe compartiendo periodos de vida con sus hijos". La medida de protección rige por 45 días a raíz de una denuncia por presuntas lesiones leves que originó un operativo policial en Tigre y tuvo un primer recurso de apelación rechazado.