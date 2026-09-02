La estrella de Luzu que blanqueó romance con una máxima figura de redes

Luego de una racha complicada que incluyó desencuentros durante la cobertura del Mundial en Estados Unidos —con controversias vinculadas a Florencia Peña, Marcos Giles y Momi Giardina—, Luzu TV volvió a concentrar la atención del público mediante un episodio romántico en vivo. En un canal integrado por jóvenes, los vínculos sentimentales suelen emerger y llamar la atención de una audiencia numerosa.

El éxito de la emisora impulsó a su conductor y creador, Nicolás Occhiato, a llevar la propuesta al escenario del Movistar Arena en el barrio de Villa Crespo. Ante un recinto completo con una concurrencia estimada entre 7.000 y 10.000 espectadores que abonaron su entrada en un contexto económico complejo, la plantilla del canal realizó diversas presentaciones artísticas.

Durante el espectáculo, Santi Talledo, referente de la señal digital, interpretaba una canción cuando decidió descender del escenario para dirigirse hacia el sector de la audiencia. Allí se encontraba Carli, una de las personalidades más reconocidas de TikTok.

Al aproximarse, el creador de contenido se puso de pie para recibirlo. Talledo concluyó la interpretación musical a pocos centímetros de su rostro y ambos sellaron el momento con un prolongado beso. El gesto provocó la ovación inmediata de las miles de personas presentes en el estadio, confirmando de manera pública el vínculo afectivo entre ambas figuras de las redes sociales.