La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La reciente jornada televisiva de Otro Día Perdido por Eltrece se transformó en un escenario de pura alegría tras la victoria xeneize. El conductor Mario Pergolini arrancó la emisión envuelto en una atmósfera de festejo absoluto por el pase del club de sus amores a las semifinales de la Copa Argentina, un cruce lleno de emotividad donde el equipo logró revertir un marcador adverso frente a la academia.

Entre ovaciones y aplausos de los presentes en el estudio, la copresentadora Evelyn Botto le preguntó al aire sobre las razones de su evidente entusiasmo. Aunque al principio el referente de los medios intentó desviar la atención mencionando el reciente espectáculo de Lali en el estadio de River, finalmente terminó admitiendo que su felicidad desbordante se debía al desenlace del encuentro deportivo.

Durante la transmisión, el periodista dedicó varios minutos a repasar los momentos culminantes del partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Según explicó al humorista Agustín Rada Aristarán, el plantel de la ribera terminó la primera mitad del juego abajo en el marcador con un resultado adverso que preocupaba a los simpatizantes. "Perdíamos dos a cero, todo mal, todos nos sentíamos mal", confesó al recordar los primeros minutos de tensión.

Sin embargo, el desarrollo cambió radicalmente en el complemento gracias al aporte del delantero Enner Valencia, quien destacó al anotar tres tantos para revertir el resultado final tres a dos. El conductor aprovechó la oportunidad para bromear con el público seguidor del equipo rival presente en el plató y cerró el bloque dedicado al fútbol con una picante chicana dirigida a los hinchas de la academia en alusión al célebre latiguillo de Guillermo Francella. "Y con esto la frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter en el o... todo el tiempo que quieras", afirmó entre risas para dar por concluido su descargo.