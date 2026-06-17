La evolución táctica de Argentina desde que salió campeona en 2022

La Selección Argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una sólida victoria ante Argelia. Durante el encuentro, el equipo de Lionel Scaloni mostró una evolución táctica frente al planteo de Vladimir Petkovic, quien inicialmente logró incomodar el circuito de pases nacional con un sistema de 3 contra 2 en el mediocampo.

La clave para romper el bloque medio argelino fue el movimiento de Rodrigo De Paul. El volante, que partió desde la derecha en un esquema 4-4-2, retrocedió para ubicarse entre los defensores centrales y asumir la salida del equipo. Esta decisión estratégica liberó a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, permitiéndoles posicionarse 15 metros más adelante en el terreno de juego.

El desarrollo del partido permitió ver jugadas de alto nivel colectivo, como el segundo tanto de Lionel Messi. La acción nació de un tiro de esquina del propio capitán que regresó hasta la posición de Dibu Martínez.

El arquero habilitó con un pase excepcional el inicio de una transición que terminó en gol tras un remate de Mac Allister, un rebote del portero Zidane y la definición final del 10. Ante la ventaja, el cuerpo técnico optó por la gestión de esfuerzos, otorgando minutos a Nicolás Paz y Nicolás Otamendi, mientras que Cuti Romero y Messi salieron para descansar.

La actuación del capitán argentino generó repercusiones inmediatas en el mundo del fútbol. El delantero Erling Haaland se sumó a los elogios a través de sus redes sociales al expresar que "Es un demente".

Por su parte, el resto del plantel se mostró conmovido por el nivel de su líder, señalando que "Lo que diga está de más" y que directamente "no hay palabras" para describir lo sucedido en la cancha. Al finalizar el compromiso, Argentina dejó en claro que "comenzó la defensa del cinturón con el deseo de convertirse en campeón indiscutido".

A pesar de la alegría por el resultado deportivo, el futbolista rosarino compartió un momento de sinceridad sobre su presente personal fuera de los estadios. Al hablar con la prensa, el atacante se mostró emocionado y confesó que, en los días previos al debut, se sintió "Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles". Este triunfo representa el primer paso de un equipo que, según el análisis táctico, mantiene la inteligencia estratégica un paso por delante de sus competidores.