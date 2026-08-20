La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, realizó nuevas declaraciones luego de sobrevivir a un ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra y apuntó contra el entorno del presidente Javier Milei. Según su relato, Cerimedo le habría contado que Karina Milei estaba involucrada en hechos de corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La acusación fue realizada mientras Beller permanece internada en una clínica de Bolivia. La mujer sostuvo que durante la relación que mantuvo con Cerimedo, desde diciembre pasado, el consultor le habló de presuntos negocios irregulares dentro de distintos sectores del Gobierno argentino.

Beller afirmó que Cerimedo se había alejado del presidente argentino porque consideraba que el entorno del Gobierno era "demasiado podrido". También sostuvo que el consultor conocía la autenticidad de los audios que dieron origen al escándalo por presuntas coimas en ANDIS.

El vínculo con los audios de ANDIS

De acuerdo con la versión de Beller, Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, habrían participado de la filtración de los audios atribuidos al entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. La mujer aseguró que el objetivo era que la investigación no quedara impune y que Basil no habría querido participar de hechos de corrupción.

En ese contexto, Beller vinculó directamente a Karina Milei con la información que, según dijo, recibió de su expareja. "Solo sé, por boca de él", sostuvo al referirse a la supuesta participación de la hermana del Presidente. La acusación, hasta el momento, forma parte de las declaraciones de Beller y deberá ser corroborada por la Justicia.

El caso tomó mayor dimensión después de que Cerimedo fuera detenido en Bolivia tras el ataque contra Beller. El consultor, que tuvo participación en la campaña presidencial de Milei y actualmente estaba vinculado al gobierno de Rodrigo Paz, fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia Argentina.

También habló de Bullrich y Villarruel

Durante sus declaraciones, Beller mencionó además a otras figuras de la política argentina. Aseguró que la relación más cercana de Cerimedo dentro del espacio libertario era con Patricia Bullrich, con quien, según su versión, coordinaba cuestiones vinculadas a seguridad.

También involucró en su relato a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al señalar que Cerimedo habría participado de una campaña destinada a perjudicarla. Villarruel, por su parte, publicó un mensaje irónico en redes sociales después de conocerse las acusaciones.

Una causa que trasciende a Argentina

Las declaraciones de Beller se producen mientras la Justicia boliviana investiga tanto el ataque armado como otros presuntos delitos relacionados con Cerimedo. Autoridades de ese país también abrieron una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz tomó distancia del consultor y señaló que espera pruebas sobre las acusaciones.

Por ahora, las afirmaciones de Beller constituyen acusaciones que deberán ser investigadas y respaldadas con pruebas. El caso mantiene un impacto político en Argentina debido a los vínculos que Cerimedo tuvo con el oficialismo y a su conocimiento de la trama que rodea al escándalo de ANDIS.