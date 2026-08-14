La ex de Garnacho lo acusó de echarla de la casa con su hijo

Eva García debió abandonar la propiedad en España donde residía con Enzo, el hijo que tiene en común con el futbolista Alejandro Garnacho. A través de sus plataformas digitales, la joven compartió el difícil proceso de dejar el inmueble donde intentó rehacer su vida tras la ruptura con el actual jugador del Aston Villa.

Sobre este cambio forzado, la influencer expresó que "Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió".

Para García, ese espacio representaba el refugio donde transitó sus primeros momentos tras la separación. Al respecto, manifestó que "Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos" y agregó que "Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción".

A pesar de sus intenciones de permanecer en la vivienda, la situación se volvió insostenible por factores externos a su voluntad. La protagonista detalló que "Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí".

En su relato público, la mujer dejó entrever que hubo un esfuerzo previo por conservar el domicilio. En ese sentido, señaló que "Intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".

El deportista, quien actualmente se desempeña en la liga inglesa a préstamo del Chelsea, no emitió comentarios sobre el hecho y mantiene su cuenta de Instagram suspendida.

Ante la incertidumbre sobre su nuevo destino, la madre del niño de dos años aseguró que "Mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido (a su hijo), seguiré construyéndolo una y otra vez". Finalmente, cerró su mensaje afirmando que "Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros".