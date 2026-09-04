La ex de Mac Allister sigue colgada de su fama y armó un negocio millonario

En paralelo al reclamo por una compensación económica tras la separación sufrida en 2023 con el futbolista Alexis Mac Allister, la cual aguarda una resolución en los tribunales, Cami Mayán concretó una nueva alternativa de ingresos orientada a la actividad física cotidiana.

La propuesta comercial fue diseñada en conjunto con el preparador físico Lucas Ortega bajo la denominación GAP con Cami Mayán. Se trata de una guía de acondicionamiento corporal centrada en glúteos, abdomen y piernas que habilita la realización de las rutinas en cualquier espacio por medio de material audiovisual.

El formato contempla un desarrollo a lo largo de ocho semanas, organizado en tres sesiones semanales distribuidas los días lunes, miércoles y viernes. La oferta reúne 24 transmisiones grabadas con etapas de calentamiento, ejercicios de fuerza y trabajo localizado en el abdomen. La modalidad establece un pago único de 35.000 pesos que otorga disponibilidad ilimitada del contenido, permitiendo adaptar los tiempos y repetir las ejecuciones cuantas veces sea necesario.

El proyecto surgió a partir de las reiteradas consultas planteadas por el público en las plataformas digitales acerca de sus hábitos de ejercitación. "Con Lucas venimos entrenando juntos hace un montón. Sacamos hoy un plan de entrenamiento porque me venían preguntando mucho mi rutina de entrenamiento o qué ejercicios hacer, así que decidimos juntar todo en uno y hacerles un buen plan de entrenamiento de glúteos, abdominales y piernas", explicó la creadora de contenido en sus historias de Instagram.