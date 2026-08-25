La ex de Mac Allister tiene nuevo novio y es un influencer muy famoso

Un llamativo registro fotográfico capturado durante un evento social ha encendido los rumores en las plataformas digitales en torno a la figura de Camila Mayan, quien posó en una actitud de notable cercanía junto al creador de contenido de fútbol conocido popularmente como "La Agusneta". La imagen despertó de inmediato comparaciones con otros episodios de la farándula, recordando la forma en que se destapó en su momento el romance entre Marina Calabró y el periodista Rolando Barbano, considerado en sus inicios un "medio ignoto" por el público masivo.

En aquella oportunidad, una imagen grupal evidenció el vínculo cuando el periodista rodeó con su brazo la cintura de su colega. La opinión pública concluyó en ese entonces que "nadie que no se conozca sin ropa y entre sábanas abraza de esa forma a alguien para una foto común y corriente con los compañeros de trabajo". La hipótesis de un romance secreto se consolidó bajo la premisa de que "esa confianza y esa aceptación por parte de ella está indicando que algo pasó, está todo aprobado". Aquel retrato pasó a la posteridad catalogado como "la foto que habla" o calificado como "una foto a lo Calabró-Barbano", un antecedente que hoy se asocia directamente al presente de la influencer.

La situación actual replica esa dinámica tras difundirse la nueva "foto a lo Barbano Calabró" que involucra a Camila Mayan, una de las personalidades que mayor atención concita en el plano de los medios locales tras su pública y compleja separación de Alexis Mac Allister, futbolista de "La Scaloneta". La ruptura se produjo al regreso del campeonato mundial disputado en Qatar, cuando el deportista finalizó la relación para comenzar un noviazgo con Ailén Cova, una amistad cercana al entorno de la pareja.

A partir de ese quiebre, la joven expuso reiteradamente el dolor de haber sido "dejada" por quien consideraba "su hombre para toda la vida". En sus diversas apariciones públicas, ha manifestado que "no tiene suerte" a la hora de entablar nuevos vínculos sentimentales, consolidando al mismo tiempo un perfil de alta exposición en formatos de transmisión en vivo, donde suele realizar declaraciones "fuertes". Su exposición pública sumó controversia tras conocerse la demanda judicial en la que exige una compensación de "seis millones de euros" al futbolista por los años de acompañamiento, un reclamo que generó reacciones adversas en la opinión pública bajo el argumento de "Es una viva, le quiere sacar plata para vivir sin laburar".

El foco de atención se desplaza ahora hacia este reciente evento donde la joven coincidió con el influencer deportivo "La Agusneta", un seguidor del club Estudiantes de Caseros que ha ganado una gran relevancia en el análisis futbolístico digital. El registro que los muestra juntos generó repercusiones debido a la posición de la mano de él sobre la cintura descubierta de la joven y la postura de proximidad corporal que ambos mantuvieron ante la cámara, reactivando los paralelismos con los inicios de aquel famoso romance radial.