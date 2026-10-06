La ex novia peruana de Marcelo Tinelli le hizo brujería para retenerlo

El Tirri, Mimi Alvarado, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa quedaron en el centro de una fuerte polémica tras impactantes revelaciones en televisión. El primo del famoso presentador rompió el silencio luego de que su pareja hablara abiertamente sobre supuestos trabajos oscuros vinculados a la modelo peruana.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista en la pantalla de Puro Show tras el viaje que realizaron a Perú para investigar el asunto. El mediático explicó que visitaron el barrio Gamarra acompañados por un equipo de protección privada para consultar con especialistas locales sobre la situación del famoso conductor.

“Yo no creía en los brujos porque soy muy católico, pero bueno, cuando vean las barbaridades que nos dijeron en el barrio Gamarra”, afirmó el primo del presentador. En su relato sostuvo que la madre de la modelo se define como bruja blanca y por eso decidieron buscar a los curanderos más influyentes.

El entrevistado remarcó el constante temor que siente al abordar este conflicto ante las cámaras de televisión. “Acá te hablo de pesos pesados. Hoy me olvidé el rosario, mejor cortemos acá”, concluyó la figura mediática para dar por finalizada la nota tras exponer los detalles del controvertido viaje.