La excelente noticia que recibió Icardi en medio de su conflicto con Wanda

La situación legal de Mauro Icardi dio un vuelco favorable en los tribunales del país. La Justicia argentina determinó el levantamiento de la prohibición de salir del territorio nacional que pesaba sobre el futbolista, una medida cautelar que había sido solicitada originalmente por su expareja Wanda Nara.

El origen de este impedimento judicial se remonta a la exigencia de Wanda Nara y Ana Rosenfeld para que el delantero firmara la renovación de los pasaportes de sus hijas. Aunque ese inconveniente inicial fue resuelto, la restricción de viaje se mantuvo posteriormente debido a que el jugador no volvió a pagar la cuota alimentaria.

Sin embargo, la resolución actual determinó que la medida se revocaba por "falta de sustento". Al dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, la periodista Angie Balbiani detalló los fundamentos de la decisión judicial. Según explicó la comunicadora, "El tribunal aclaró que la restricción original no tenía un fin sancionatorio, sino una función conminativa y compulsiva destinada a que el demandado cumpliera con la gestión de los pasaportes de sus hijas ante el consulado italiano, un trámite que ya fue superado por la intervención de la justicia de Italia".

Con este nuevo panorama judicial, el deportista ya proyecta sus próximos pasos en el exterior de manera inminente. El periodista Gustavo Méndez anticipó en su transmisión de streaming que el jugador tiene en mente un traslado pronto al viejo continente. De acuerdo con sus declaraciones, "Va a ir a Turquía por sus cosas. Tiene varias reuniones con diversos clubes, hay algunos que no son europeos" con el objetivo de definir su futuro profesional.

Actualmente, el futbolista y la China Suárez ya retiraron todas sus pertenencias de la residencia que ocupaban en Estambul, guardándolas temporalmente en una baulera mientras esperan concretar la mudanza definitiva.

La resolución del conflicto legal llega en un momento crítico para la carrera del deportista, dado que restan muy pocos días para el cierre del mercado de pases internacional y necesita acordar su incorporación a un nuevo equipo.

En este contexto, las abogadas de Icardi evalúan iniciar acciones judiciales formales contra Wanda Nara. La defensa del jugador sostiene que la solicitud de restricción de viaje fue realizada por "malicia" y que esta acción afectó de manera directa su situación laboral durante este período de transferencias.