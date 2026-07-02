La excelente noticia que recibió Scaloni a un día de enfrentar a Cabo Verde

El plantel de la Selección Argentina arribará a Miami este miércoles por la noche, luego de un entrenamiento matutino que trajo alivio al cuerpo técnico. Cristian Romero trabajó a la par de sus compañeros y respondió de buena manera a las exigencias físicas, por lo que se perfila para regresar a la titularidad este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium, cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial.

El defensor cordobés había descansado en el último compromiso frente a Jordania, donde lo reemplazó Nicolás Otamendi, debido a un golpe en la rodilla derecha sufrido ante Austria. Esa articulación es la misma en la que el futbolista padeció un esguince en el ligamento lateral durante su temporada en la Premier League. Aunque el entrenador Lionel Scaloni esperará a la práctica de este jueves para confirmarlo, la evolución del zaguero es sumamente favorable.

Más allá de la recuperación del defensor, el cuerpo técnico mantiene algunas incógnitas en la formación inicial. En la delantera, Lautaro Martínez corre con cierta ventaja sobre Julián Álvarez, pero todavía no está definido quién acompañará a Lionel Messi en el ataque. Asimismo, en el lateral izquierdo se presenta una disputa abierta.

Nicolás Tagliafico sumó minutos ante Jordania tras recuperarse de un desgarro en el sóleo sufrido durante el certamen, pero las buenas actuaciones de Facundo Medina abren la posibilidad de una sorpresa. El jugador del Olympique de Marsella sumó rodaje en el último entrenamiento junto al ex Independiente y pelea por un lugar en el once inicial. Donde sí hay certezas es en el mediocampo, sector que estará conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La agenda del seleccionado continuará este jueves a las 15.45 de Argentina, momento en el que el director técnico brindará una conferencia de prensa previa a la última sesión de entrenamiento. El encuentro del viernes definirá el pase a los octavos de final de la competencia, donde el ganador de este cruce deberá medirse contra el vencedor de la llave que disputarán Australia y Egipto.