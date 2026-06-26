La exempleada de Jesica Cirio reveló la verdad sobre la maleta con dólares

El conflicto judicial que rodea a Jesica Cirio sumó un nuevo testimonio luego de que una mujer que se desempeñó como cocinera en la vivienda de Nordelta rompiera el silencio en Primicias Ya. La trabajadora aportó detalles sobre el tiempo en que la conductora convivió con Elías Picirillo, tras la viralización de filmaciones que exhibían dinero en el vestidor de la propiedad en la época en que la mediática estaba con Martín Insaurralde.

La empleada cumplió tareas bajo la modalidad cama adentro durante seis meses en 2024, de viernes a domingo, ingresando por recomendación. Según su relato, el trato recibido era distante, especialmente por parte del empresario inmobiliario.

"No me sorprendieron los videos porque cuando trabajaba con Jesica y Elías también había eso en su casa" manifestó la mujer. En relación con las dinámicas habituales del inmueble, agregó: "Vi dólares en mochilas del señor Picirillo y en los vestidores".

Si bien aclaró que desconoce el monto exacto, la mujer remarcó que se trataba de sumas altas. "Vi fajos cerrados. No puedo decir cantidad porque no tengo idea, pero es una mochila importante" describió y añadió: "Los videos me hicieron acordar a lo que vi. Pero como tenían la casa llena de cámaras, ninguna de las chicas iba a tocar nada".

La declarante recordó un episodio de tensión ocurrido en la planta alta de la propiedad. "Un día subí a limpiar el cuarto, el señor Picirillo subió corriendo atrás mío y me preguntó por la mochila y si la había abierto. Le dije que no, agarró la mochila y se la llevó al vestidor" detalló.

Asimismo, hizo hincapié en que la convivencia de la pareja incluía fuertes discusiones por cuestiones financieras y por los vínculos del financista. "A veces discutían mucho, sobre todo antes de irse a Punta del Este. Ella no quería que él metiera a sus amistades en los negocios" rememoró. De acuerdo con su testimonio, la frase de la conductora hacia su pareja era: "No les ofrezcas esas cosas a mis amistades".

Los movimientos de dinero en efectivo se realizaban a cualquier hora. "Era constante la entrada y salida del dinero. Una noche estaba descansando y me avisaron que tenía que entregarle un bolso a alguien del entorno de él" afirmó la trabajadora.

Durante sus jornadas laborales, la testigo notó la presencia de figuras de la farándula, aunque evitó dar identidades por temor a represalias, debido a que recibió advertencias telefónicas tras haber mencionado la relación del matrimonio con los Hauque. "No sé de dónde vino la amenaza, pero me dijeron que deje de hablar porque mentía y porque me podía llegar a pasar algo a mí y a mi familia" reveló.

Por otra parte, la mujer describió condiciones habitacionales sumamente precarias para el personal asignado. "Dormía en cuarto de 2x2 con un baño junto a una compañera y un perro. Teníamos una cámara en la habitación que nos filmaba constantemente" denunció. Ante los reclamos, la respuesta de la dueña de casa era que si no les gustaba se podían ir, lo que derivó en la salida de varias trabajadoras.

Finalmente, la excocinera cuestionó la actitud del empresario y expuso las irregularidades en la contratación. "Elías Picirillo es una mala persona. Si hubiera sabido todo, nunca lo hubiera tratado con respeto. Se la daba de gran señor y nos trataba de menos, cuando él no era nadie" sentenció. Para cerrar, concluyó: "Nunca firmamos un contrato y no estábamos en blanco. La casa era como Gran Hermano, había cámaras en todos lados".