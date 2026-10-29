La exitosa cantante que destrozó a Wanda Nara por su premio de música

La reconocida cantante Sandra Mihanovich opinó sobre la entrega de los premios Martín Fierro de la Música 2026 y apuntó directamente contra la empresaria Wanda Nara. La distinción recibida por el tema Bad Bitch generó diversas reacciones en el ambiente artístico y disparó un intenso debate sobre los criterios utilizados por la asociación de periodistas.

Durante su participación en el programa No es una copia, la popular cantautora consideró que la elección de APTRA fue desacertada y causó sorpresa con su testimonio. La mediática obtuvo el galardón en la categoría de canción viral del año 2023, una decisión que generó múltiples cuestionamientos por parte de diferentes figuras del espectáculo.

Para explicar su punto de vista sobre el reconocimiento entregado, la experimentada artista recurrió a un paralelismo muy llamativo. En sus declaraciones públicas, afirmó que este premio “es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán”, frase con la que graficó su disconformidad por la victoria del tema que suma $5000000 de reproducciones en YouTube.

La intérprete argumentó que el premio mantiene un alto nivel de exigencia, aunque suele recibir reproches por ciertas decisiones de la organización. Según manifestó en la entrevista, “cuando cometen el error, para mí, perdón, yo solo doy una opinión, de premiar como mejor canción viral del año 2023 a Wanda Nara, y ella agradece ‘a sus colegas’... Es un poco mucho”.

A pesar de sus firmes objeciones, aclaró que la responsabilidad principal no recae en la flamante ganadora del evento. En ese aspecto, agregó que “que sea influencer, que conduzca programas, que todo eso, bueno, hermoso, bien. Si quiere cantar, que cante también”, respaldando el derecho de todas las personas a expresarse a través del arte de la música.