La disputa entre Joaquín Levinton y Paula, la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual, sumó un nuevo capítulo luego de la difusión de audios en los que ella amenaza al cantante y de las declaraciones cruzadas que realizaron en las últimas horas.

Paula volvió a referirse públicamente al músico y sostuvo su acusación, mientras que Levinton continúa negando los hechos denunciados y afirma que desde hace años es víctima de hostigamiento.

La causa judicial se encuentra en investigación y ambas partes buscan aportar elementos para respaldar sus respectivas versiones.

Qué sostiene Paula sobre el cantante

La mujer había contado públicamente que mantuvo un vínculo con Levinton durante varios años y aseguró que durante ese período sufrió violencia física y psicológica y abuso sexual. También señaló que decidió volver a recurrir a la Justicia después de años de cargar con lo ocurrido.

En una entrevista anterior, Paula había asegurado: “Él miente en todo. Aunque la gente lo quiera, no va a poder negar las cosas que me hizo a mí”. También contó que perdió su trabajo y su pareja y que atraviesa una situación personal compleja.

Sin embargo, la difusión de los audios modificó el escenario mediático del caso. En las grabaciones, Paula aparece amenazando al músico y utilizando expresiones violentas mientras intenta comunicarse con él. Uno de los mensajes incluye la frase: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”.

La respuesta de Joaquín Levinton

Frente a la difusión de los mensajes, el líder de Turf volvió a defenderse y aseguró que las grabaciones forman parte de las pruebas que presentará ante la Justicia.

Levinton sostiene que nunca mantuvo una relación de pareja con Paula y que su vínculo fue circunstancial. Además, afirma que ella lo contactó reiteradamente durante años y que cuenta con capturas, mensajes y otros elementos para demostrarlo.

El músico también negó las acusaciones de abuso sexual y aseguró que está dispuesto a colaborar con la investigación judicial.

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

El caso actual tiene como antecedente una denuncia presentada por Paula en 2023. Aquella investigación terminó archivada luego de que la mujer no ratificara la presentación ni avanzara con las medidas requeridas por la Justicia.

Ahora, la nueva denuncia fue presentada a fines de septiembre y acusa al cantante de presunto abuso sexual, violencia física y psicológica. Levinton niega los hechos y prepara su estrategia de defensa.

Mientras tanto, los audios y una conversación telefónica entre ambos correspondiente a 2023 volvieron a instalar el caso en los medios y serán parte de los elementos que deberán ser evaluados en el marco de la investigación judicial.