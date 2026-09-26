Mauro Francisco, expareja de Oscar “El Negro” González Oro, despidió al histórico conductor con un emotivo mensaje en redes sociales luego de conocerse su muerte, ocurrida este jueves a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. El actor publicó una fotografía en la que aparece abrazado junto al periodista y escribió: “Volá alto, negrito”.

El mensaje fue compartido en sus historias de Instagram pocas horas después de que se conociera la noticia. Francisco acompañó sus palabras con emojis de manos juntas y un corazón rojo, en recuerdo del vínculo que ambos mantuvieron años atrás.

La historia de amor que los unió

González Oro y Francisco comenzaron su relación en 2018. Según había contado el actor, el vínculo nació después de que él le enviara un mensaje privado al periodista al enterarse de que estaba soltero. Luego intercambiaron sus números telefónicos y comenzaron una relación que se hizo pública meses más tarde.

En febrero de 2019, ambos confirmaron su noviazgo y comenzaron a compartir públicamente distintos momentos de su relación. Incluso llegaron a hablar de sus planes de casamiento y de la posibilidad de formar una familia.

Durante un viaje a España, en mayo de 2019, se comprometieron. En aquel momento, González Oro había expresado públicamente su deseo de casarse con Francisco y había hablado del proyecto de tener una hija juntos.

Sin embargo, la relación terminó pocos meses después. En julio de 2019, el propio conductor confirmó la separación a través de sus redes sociales y recordó aquella etapa como una de las más importantes de su vida.

La despedida tras la muerte del conductor

El mensaje de Francisco se conoció en una jornada marcada por las muestras de afecto hacia González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina. El periodista murió a los 74 años después de atravesar una enfermedad durante un largo período y permanecer radicado en Punta del Este.

Tras su muerte, también comenzaron a adquirir relevancia algunas de las últimas publicaciones que había realizado en sus redes sociales. En julio había compartido una reflexión sobre la huella que una persona deja en los demás, mientras que meses antes había publicado otros mensajes vinculados con el paso del tiempo y la vida.

La despedida de Mauro Francisco se sumó así a los mensajes de colegas, amigos y personas cercanas que durante las últimas horas recordaron al conductor y locutor, cuya trayectoria en la radio argentina se extendió durante más de tres décadas.