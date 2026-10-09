La experiencia paranormal que marcó para siempre a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez y Daniel Agostini vivieron un desgarrador suceso cuando recién se mudaban a una propiedad a estrenar junto a Barbie Vélez y Gonzalo Agostini. La panelista sorprendió al público del programa transmitido en la señal Bondi al recordar los escalofriantes detalles del fenómeno que atravesó durante los fines de semana.

La tranquilidad duró muy poco tiempo en aquella vivienda, especialmente cuando el cantante tropical debía ausentarse por compromisos laborales. En ese contexto de soledad junto a los pequeños, la actriz empezó a percibir señales inquietantes que desencadenaron un episodio verdaderamente aterrador mientras dormía.

"Me había mudado hacía nada a una casa, nos habían dicho que la casa era nueva. Yo estaba recién casada con Agostini, él se iba mucho a la noche los fines de semana y yo me quedaba sola con Barbie y el Chino muy chiquitito", contextualizó la productora sobre aquel momento.

Posteriormente reveló la perturbadora vivencia diciendo "Yo escuchaba el llanto de una nena, hasta que una noche estoy durmiendo, se me paraliza el cuerpo y veo, en mi sueño, a una nena girando en el ventilador de techo. No me podía despertar y veía a esta nena girando".

Incapaz de asimilar lo ocurrido, al despertar tuvo la certeza de que esas manifestaciones sonoras y la parálisis no eran imaginación. Convencida de que algo había sucedido en esas paredes, decidió encarar directamente a los antiguos propietarios para sacarse la duda sobre el inmueble.

"Cuando me levanto me acuerdo que le dije a Daniel 'acá pasó algo'. Cuando fuimos a firmar lo que nos faltaba le dije a la señora 'necesito saber si acá hubo una nena'. La señora se larga a llorar y me dice 'falleció mi hija'", concluyó confirmando la trágica historia previa.