La explosiva versión sobre una supuesta interna entre Messi y Scaloni

Lionel Messi emocionó a todo el país y el mundo al retirarse de manera oficial de la Selección Argentina tras 21 años de carrera en un amistoso frente a Benín que fue victoria por 3 a 0 y donde convirtió un gol de penal en el segundo tiempo.

El día después de la despedida del capitán, Ricardo Caruso Lombardi habló en el programa Puro Show emitido por El Trece y profundizó sobre el discurso del futbolista una vez finalizado el partido al hablarle a la gente y destacó la unión grupal que mantuvieron durante los últimos años como factor clave de los buenos rendimientos.

Nancy Duré advirtió acerca de las palabras de Messi y planteó la duda frente al entrenador al señalar "Lo que me llamó la atención es que en el momento no haya dicho nada de Scaloni porque hasta donde yo sé es una relación entrañable".

A partir de esos comentarios, Caruso Lombardi observó "Vos fijate que el técnico se iba a ir. Aparte no condice con lo que dice uno y el otro. Leo dice ‘no pasó nada’ y el técnico cuando terminó el partido dijo ‘no pudimos jugar con las armas que habitualmente jugamos. Ahí ya hay una controversia entre uno y otro".

El ex entrenador continuó con sus declaraciones sobre la situación económica del director técnico del equipo nacional y reveló "Él dijo que se iba a ir, que estaba en duda, y resulta que ahora le habrá aparecido toda la plata que no le pagaron nunca y ahora se queda".

En ese mismo sentido el invitado remarcó la postura del estratega frente a los dirigentes al expresar "Entonces andá a saber si él no lo toma como que se está quedando a favor de alguien que hizo las cosas mal".

Más allá del testimonio expuesto en el ciclo televisivo, desde el momento del himno nacional al DT se lo vio conmovido hasta las lágrimas por el emotivo momento vivido en la cancha con el adiós del atacante.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino destacó visiblemente movilizado que "fue un sueño dirigir al mejor de la historia" y agregó sobre el delantero que "tiene un aura que jamás vio en su vida".