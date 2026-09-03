La Expo Biblio Pop invita a las familias a descubrir libros y talleres

La Expo Biblio Pop 2026 comenzó este jueves en San Juan con una amplia propuesta que reúne a bibliotecas populares, editoriales, librerías y espacios educativos. El encuentro tiene como escenario principal al Centro Cultural Amadeo Conte Grand, ubicado en Las Heras y San Luis, y busca acercar los libros y la lectura a públicos de todas las edades.

El Conte Grand se llena de libros y actividades. FOTO: DIARIO HUARPE

La actividad se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre y cuenta con entrada libre y gratuita. La programación está pensada tanto para instituciones educativas como para familias y público general.

Según explicó Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, la exposición reúne a decenas de bibliotecas que participan con material adquirido recientemente y actividades para quienes se acerquen.

“Alrededor de 30 bibliotecas populares tienen actividades, han traído el material nuevo que han comprado en la Feria del Libro y también para hacer actividades con la gente que nos visite”.

Libros, editoriales y descuentos

Uno de los atractivos de la propuesta es la posibilidad de conocer y adquirir libros de distintas editoriales y librerías locales. Entre los participantes se encuentran la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan, la editorial de la Legislatura y la Librería Desnivel, que ofrecen publicaciones y promociones especiales.

El encuentro reúne a bibliotecas, editoriales y librerías. FOTO: DIARIO HUARPE

La exposición permite así combinar el trabajo de las bibliotecas populares con una propuesta de venta y difusión editorial, con materiales destinados a diferentes edades e intereses.

Caballero destacó además que la Expo no está dirigida exclusivamente a las instituciones educativas.

“Para toda la familia, público en general se acercan, que aquí vamos a estar en el Contegrán, en Las Heras y San Luis”.

Talleres y propuestas educativas

La programación suma actividades vinculadas con la educación y la creatividad. Entre ellas se encuentran propuestas del Ministerio de Educación, relacionadas con el programa Comprendo y Aprendo, además de talleres de origami, japonés, cómic y dibujo.

También están previstas presentaciones de libros y distintas actividades vinculadas con la literatura y la cultura pop. La programación busca ofrecer alternativas tanto para estudiantes como para jóvenes y familias.

De esta manera, la Expo Biblio Pop plantea una mirada amplia sobre las bibliotecas populares, incorporando historietas, manga, cómic y otras expresiones culturales como herramientas para acercar a nuevos lectores.

Horarios para visitar la Expo

Las actividades en el Centro Cultural Conte Grand continuarán este jueves de 14 a 17:30. El viernes 4 de septiembre, la exposición podrá visitarse de 9 a 12:30 y de 14 a 17:30.

La propuesta forma parte de una programación que también contempla actividades en otras sedes culturales de San Juan, entre ellas la Dirección de Bibliotecas Populares y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

Con una agenda que combina literatura, educación, talleres y propuestas recreativas, la Expo Biblio Pop busca convertir durante dos jornadas a los libros y las bibliotecas en un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.