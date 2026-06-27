

El Centro Cultural Amadeo Conte Grand tendrá el privilegio de contar en su interior la primera edición de la feria de arte gráfico “San Juan Escribe - Expo Ilustra” que se llevará a cabo este sábado 27 de junio con entrada libre y gratuita. El encuentro será para toda la familia y se desarrollará este sábado de 15 a 19 hs.

Consiste en una jornada dedicada a la difusión del arte de la historieta, el cómic, la narrativa gráfica y la creatividad dibujada. Esta propuesta estará conformada por una Feria de Emprendedores e Ilustradores, el Club del Fanzine y stands de bibliotecas populares, además de la realización de sorteos. En lo que refiere a capacitación y formación artística, la programación contempla el espacio “Pintá tu Cómic”, un Taller de Historieta y un Taller de Cómic. También, se dictará la charla de “Literatura Ilustrada”, seguida por los talleres de Manga y de Libro de Álbum.

Además, habrá una serie de presentaciones y espectáculos en vivo en el escenario, con la participación de Abraham y Florencia Riveros. El cierre musical estará a cargo de Shadows y de la agrupación Filo al Sol.

En diálogo con Sandra Luna, coordinadora en “San Juan Escribe”, explicó a DIARIO HUARPE que “la idea es poder ofrecer a niños y jóvenes talleres para que practiquen el arte de la historieta, el manga, el cómic, novela gráfica.

En conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares, estamos trabajando para incentivar la lectura y en particular sobre este arte, para poder orientar y convocar a más participantes al concurso en esta nueva categoría que incorporamos que es la literatura ilustrada”, dijo la funcionaria.

Además, en esta jornada participarán profesores de la Diplomatura de Ilustración de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y charlas especiales de la Academia de Dibujo Hámster Boys.

Por otro lado, habrá importantes sorteos de tablets, kit de ilustración, marcadores y otros elementos más vinculados a las mencionadas disciplinas artísticas.

“Queremos poner en valor el arte del dibujo, el manga y la historieta. Además de abrir un camino para quienes puedan incursionar y tener retos interesantes. Como también, incentivar a más chicos a que participen del concurso literario”, dijo Sandra.

