La extaña propuesta de casamiento a una famosa: "Pensé que se quería separar"

A casi cinco años de su compromiso y a cuatro de haber dado el sí, Barbie Vélez sorprendió este 11 de junio al recordar un detalle desconocido sobre la propuesta de casamiento que le hizo Lucas Rodríguez y que tuvo un insólito error.

La actriz habló del tema en un programa de streaming donde recordó que "Mi propuesta fue en la playa en República Dominicana en el 2020 y durante todo ese día Lucas estaba tan nervioso que yo pensé que se quería separar". Según explicó, el comportamiento de su entonces novio la desconcertó por completo. "Estábamos con toda mi familia y él iba para todos lados, me esquivaba todo el tiempo, por eso pensé: 'Pobre pibe, la debe estar pasando mal'", recordó.

Sin embargo, la realidad era distinta ya que Lucas estaba organizando en secreto una sorpresa junto a una empleada del hotel para preparar el momento especial en la playa. "La chica se le acercaba a preguntarle cosas de la sorpresa cuando estaba cerca mío, por eso él se ponía tan nervioso", explicó Barbie.

El momento más divertido llegó cuando finalmente ocurrió el evento. La joven relató divertida que "Él nunca me pidió matrimonio. Estaba tan nervioso que lo que menos hizo fue hacerme la pregunta. Me decía: 'Fijate a ver si se te cae el anillo, fijate a ver si está bien el tamaño'".

Fue entonces cuando ella tuvo que señalarle el detalle que faltaba. "Yo le dije: 'Lucas, nunca me propusiste matrimonio'", recordó entre carcajadas. Pese a ese pequeño blooper, un año después, en septiembre de 2021, la pareja celebró su casamiento en Ingeniero Maschwitz en una ceremonia íntima organizada por Claudia Villafañe. Debido a las restricciones sanitarias que todavía regían por la pandemia de coronavirus, la lista de invitados no superó las 100 personas y la fiesta finalizó cerca de las 02 de la madrugada.