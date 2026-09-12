La extraña conducta de Oriana Sabatini que la dejó al borde del divorcio

Una reciente aparición mediática de Oriana Sabatini volvió a colocar su vida privada en el centro de la atención, luego de desmentir un cambio de imagen que formaba parte de una producción fotográfica. Durante una entrevista en el programa Sería Increíble, transmitido por el canal de streaming OLGA y conducido por Nati Jota, la artista compartió detalles desconocidos de su convivencia con Paulo Dybala.

En el transcurso del programa, la cantante explicó que padece un comportamiento singular durante las horas de descanso que afecta de manera directa a su esposo. "No soy sonámbula pero me río mientras sueño y le ha pasado a my pobre marido despertarse con mis carcajadas a la mitad de la noche", detalló al describir las manifestaciones que ocurren mientras duerme.

El momento de mayor tensión ocurrió durante un evento específico que la propia protagonista recordó en el estudio. "Esto lo traumó a Paulo. Una noche se giró en la cama y me vio sentada, con los ojos cerrados mientras señalaba un pasillo", relató sobre la escena que perturbó al deportista en medio de la madrugada.

A pesar del impacto de la situación, la intérprete abordó el tema con tono distendido al analizar la reacción del futbolista. "Sin dudas me ama, pero me reconoció que le dio mucho miedo esa situación", aseguró al referirse a la respuesta de Dybala frente a ese episodio.

Como consecuencia de estos episodios, Sabatini le solicitó a su pareja que registre en video los momentos en que se ríe durante el sueño. Sin embargo, el jugador de fútbol todavía no aceptó filmar los hechos cuando se manifiestan en la noche.