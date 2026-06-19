La polémica generada por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo y alcanzó repercusión internacional. El episodio ocurrido en el programa de Florencia Peña fue recogido por el prestigioso diario estadounidense The New York Times, que dedicó un artículo al fenómeno de la desinformación y al impacto que tuvo el caso en Argentina.

La publicación repasó cómo la información errónea se propagó rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación, generando confusión y preocupación entre miles de personas. El medio norteamericano destacó que el rumor involucró al padre de Lionel Messi, una de las figuras más reconocidas del planeta, lo que contribuyó a multiplicar su alcance en pocas horas.

Así se ve la nota desde la portada del New York Times. (Gentileza)

Según el análisis del periódico, el caso expuso la velocidad con la que una noticia falsa puede expandirse en el ecosistema digital actual, incluso cuando se trata de información sensible vinculada a la salud o la vida de una persona. El artículo utilizó el episodio como ejemplo de los desafíos que enfrentan los medios frente a la necesidad de verificar datos antes de difundirlos.

La repercusión fue tan grande que obligó a familiares, periodistas y allegados a Jorge Messi a salir públicamente a desmentir la información. Posteriormente, se confirmó que el empresario se encontraba con vida y recuperándose favorablemente de un problema de salud que había motivado su internación.

El escándalo tuvo además consecuencias concretas en Argentina. La controversia derivó en la cancelación definitiva de "El Show del Verano", el ciclo que conducía Florencia Peña, y en la desvinculación de integrantes de la producción involucrados en la difusión de la noticia.

Mientras tanto, la familia Messi optó por bajar el tono de la polémica. Tanto Celia Cuccittini como Jorge Messi manifestaron su malestar por lo ocurrido, aunque evitaron profundizar el conflicto y tomaron distancia de cualquier enfrentamiento público. Sin embargo, la magnitud alcanzada por el episodio quedó reflejada en un dato contundente: el caso trascendió las fronteras nacionales y llegó hasta las páginas de uno de los diarios más importantes del mundo.