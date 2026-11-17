Padres de alumnos del Colegio Niño Jesús reclamaron por la falta de aire acondicionado y ventiladores en las aulas, y advirtieron que los chicos sufren malestares durante las jornadas de altas temperaturas. En diálogo con DIARIO HUARPE, algunas madres aseguraron que hay estudiantes que salen descompuestos, sufren sangrados de nariz e incluso necesitaron asistencia de ambulancias tras desmayarse. Hubo respuesta por parte de las autoridades del establecimiento.

Las familias señalaron que el problema afecta tanto a la primaria como al secundario y que los estudiantes del turno tarde son los más perjudicados. Según explicaron, los chicos ingresan a las 13:30 y permanecen en el establecimiento hasta las 17:30, mientras que algunos cursos del secundario terminan sus actividades cerca de las 19:30.

“Nosotros estamos reclamando el aire para los niños porque no tienen aire, no tienen ventiladores”, expresó una de las madres. También cuestionó que, según su testimonio, se les niega a los alumnos el acceso al agua fresca de los dispensers.

Las familias indicaron que vienen realizando el reclamo desde hace tiempo y que el año pasado juntaron firmas y participaron de actividades para recaudar fondos destinados a la compra de equipos. Además, afirmaron que pagan una cuota mensual de $89.000 y que propusieron colaborar económicamente para instalar los aires, pero no obtuvieron una solución.

La respuesta de la representante legal

Ante el reclamo, la representante legal del establecimiento, Viviana Gil, aseguró a DIARIO HUARPE que mantuvo una reunión con las madres y que llegaron a una serie de acuerdos para avanzar con una solución. Explicó que este viernes habrá un encuentro con el administrador y los ingenieros para abordar las instalaciones eléctricas necesarias.

Gil señaló que el objetivo es resolver primero la cuestión eléctrica para poder colocar los equipos sin inconvenientes, como cortes o saltos de medidores. También indicó que desde febrero de 2027 comenzarán a planificar la adquisición mensual de aires acondicionados, con la intención de que estén instalados entre septiembre y octubre del próximo año.

La representante legal precisó que la institución necesita alrededor de 80 equipos para sus dos edificios. Además, sostuvo que el colegio busca mantener el diálogo con las familias y que los avances serán comunicados a través de los grupos de padres.

El proyecto contempla una instalación eléctrica independiente

Por su parte, Sergio Espinosa, administrativo de la institución, explicó que uno de los edificios requiere 44 equipos y que será necesario realizar una instalación eléctrica independiente de la existente. Según detalló, también deberán colocarse medidores distintos y contar con las aprobaciones correspondientes de Bomberos y la Municipalidad antes de instalar los aires.

Espinosa indicó que el proyecto contempla la compra de dos equipos de 4.500 frigorías por aula y que la adquisición comenzaría a partir de marzo de 2027. La intención es que para septiembre u octubre de ese año las aulas puedan contar con climatización.

Respecto al agua, el administrativo afirmó que hay dispensers disponibles y que se acordó reforzar el suministro durante los días de calor. También aseguró que en septiembre la institución compró 5.000 litros de agua tratada y que los dispensers deben ser reemplazados inmediatamente cuando se agotan. Sobre los ventiladores, explicó que generan ruido y que se buscará reforzar su uso hasta que se concrete la instalación de los aires acondicionados.

Mientras las familias esperan una respuesta concreta para afrontar las altas temperaturas que restan del ciclo lectivo, las autoridades del Colegio Niño Jesús plantearon un cronograma de trabajo que se extenderá durante 2027. El desafío será cumplir con los plazos anunciados y garantizar que los alumnos puedan asistir a clases en condiciones adecuadas.