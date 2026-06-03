La familia de Agostina Vega volvió a salir a las calles para reclamar justicia. Este miércoles, en el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba, los abuelos y un tío de la adolescente de 14 años asesinada participaron de la convocatoria que reunió a organizaciones feministas, familiares de víctimas y ciudadanos.

La presencia de los allegados de Agostina se dio apenas horas antes del velorio de la joven. Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de Miguel Heredia, abuelo de la adolescente, quien decidió sumarse a la marcha para mantener vivo el reclamo por el esclarecimiento del crimen.

"Vine a marchar por la memoria de Agostina", expresó durante la movilización. Además, agradeció el acompañamiento recibido por la familia desde que se conoció el caso y aseguró que continuará participando de futuras convocatorias.

Durante el acto central se leyó un documento en el que las organizaciones feministas reclamaron justicia por Agostina Vega y recordaron a las víctimas de violencia de género. "Hoy volvemos a decir que no estamos todas. Nos falta Agostina Vega", señalaron en uno de los pasajes del texto.

La marcha se desarrolló mientras la investigación continúa incorporando nuevas medidas. En paralelo, la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio. En el procedimiento se secuestró un colchón y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La causa sigue avanzando con la incorporación de testimonios y pruebas para reconstruir las horas previas al crimen y determinar si existió participación de otras personas. Mientras tanto, la familia de Agostina mantiene el reclamo de justicia y acompañó una nueva edición de Ni Una Menos con la adolescente presente en cada consigna y cada pedido de esclarecimiento.