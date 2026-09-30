La familia de Daniel Osvaldo difundió este martes un comunicado para aclarar el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un derrame pleural. Además, sus allegados desmintieron varias versiones que habían circulado sobre las circunstancias de su internación.

El exdelantero de 40 años fue intervenido quirúrgicamente luego de ingresar a un hospital público de Llavallol tras varios días con molestias. Según explicó su familia, inicialmente se pensó que los dolores podían ser musculares o intercostales, hasta que los médicos detectaron la presencia de líquido en la zona pulmonar.

En el comunicado, los familiares aseguraron que Osvaldo “está bien y lúcido” y rechazaron distintas informaciones difundidas durante los últimos días. Entre ellas, negaron que hubiera llegado al hospital en situación de indigencia, que le hubieran extirpado un pulmón, que presentara complicaciones en las piernas o que el cuadro estuviera relacionado con el consumo de sustancias.

También explicaron que el exjugador fue sometido a una cirugía para limpiar la zona afectada. Ahora, los médicos aguardan los resultados de los estudios para establecer un diagnóstico preciso y definir el tratamiento correspondiente para la infección.