La familia de Gaspi publicó un comunicado para desmentir la existencia de colectas destinadas a financiar la repatriación de los restos del creador de contenidos argentino, fallecido el pasado fin de semana en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El mensaje fue difundido a través de las redes sociales de Coscu, uno de los referentes más importantes de la comunidad de streamers del país.

La aclaración surgió luego de que comenzaran a circular en redes sociales distintas campañas de recaudación que aseguraban estar destinadas a cubrir los gastos del traslado del cuerpo hacia la Argentina. Ante esa situación, los familiares decidieron intervenir públicamente para evitar que seguidores y allegados fueran víctimas de engaños.

En el comunicado, la familia explicó que los costos necesarios para la repatriación ya fueron cubiertos gracias a la ayuda privada de personas cercanas y a distintos gestos de solidaridad recibidos en los últimos días. Por ese motivo, remarcaron que no existe ninguna colecta oficial vinculada al caso.

Además, realizaron una dura denuncia sobre la utilización de la imagen del joven influencer para obtener dinero de manera fraudulenta. En ese sentido, pidieron a sus seguidores que no realicen aportes a campañas no verificadas y que denuncien cualquier publicación sospechosa que invoque el nombre de Gaspi o de su familia.

Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y murió el 14 de junio tras un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. En el accidente también fallecieron otras personas, entre ellas el director audiovisual argentino Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree. La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad digital y provocó innumerables mensajes de despedida de colegas, streamers y seguidores de distintas partes del mundo.

Mientras tanto, la familia continúa realizando los trámites para trasladar los restos del joven a la Argentina. Según trascendió, el proceso depende de procedimientos administrativos y periciales que se desarrollan en Brasil y podrían demorar varios días antes de concretar el regreso del cuerpo al país.