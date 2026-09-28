A más de tres meses de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, su familia recuperó el acceso a la cuenta de Instagram del creador de contenido y anunció qué hará con el perfil. Su madre, Michelle Prim, y sus hermanos Francisco y Federico serán desde ahora quienes administren la cuenta para preservar el contenido que el joven construyó durante su carrera.

El anuncio fue realizado desde el propio perfil del influencer a través de un mensaje dirigido a la comunidad que lo acompañó durante sus años en las redes sociales. “Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron sus familiares.

Qué hará la familia con la cuenta

La familia explicó que el objetivo principal será proteger el contenido publicado por Gaspi y mantener el perfil como un espacio para recordarlo.

“Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron en el comunicado.

Además, dejaron en claro que buscarán conservar la identidad que caracterizó al creador de contenido durante su trayectoria. “Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, agregaron.

El mensaje terminó con un agradecimiento a quienes acompañaron a la familia desde la muerte del joven y estuvo firmado por Michelle, Fran y Fede.

El legado de Gaspi en las redes

Gaspi había construido una comunidad de millones de seguidores a partir de sus videos de humor, entrevistas improvisadas y contenidos realizados principalmente en la calle. Su particular manera de comunicarse y su personaje le permitieron convertirse en una de las figuras reconocidas del mundo digital argentino.

Entre sus participaciones más recordadas estuvo su presencia en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. En julio, durante una nueva edición del espectáculo, Ibai recordó a Gaspi junto a su madre y sus hermanos. La familia recibió allí una muestra de acompañamiento de parte del público.

La muerte de Gaspi

Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 23 años y fue una de las seis víctimas fatales de un accidente en el que dos helicópteros chocaron en pleno vuelo.

El creador de contenido se encontraba en Brasil junto al productor audiovisual Lucas Vignale y otras personas cuando ocurrió el siniestro. La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y dentro de la comunidad de creadores de contenido.

En los meses posteriores, su familia compartió distintos recuerdos del joven y recibió muestras de apoyo de sus seguidores. Su padre, Ricardo Prim, también habló públicamente sobre su hijo y recordó aspectos de su personalidad y de sus comienzos en las redes.

En una entrevista con DDM, Ricardo destacó el cambio que había experimentado Gaspi con el paso del tiempo y recordó su manera de relacionarse con el público. También señaló que el personaje que mostraba en internet funcionaba como una forma de expresar aspectos de su personalidad.

Un espacio para mantener vivo su recuerdo

Con la recuperación del acceso, la cuenta de Instagram de Gaspi quedará bajo administración de su familia. Por ahora, el anuncio no especificó modificaciones concretas en la dinámica del perfil, pero sí estableció el objetivo de conservar el contenido y mantenerlo como un espacio de recuerdo.

La decisión se conoció poco más de tres meses después de la muerte del creador de contenido y vuelve a poner sus redes sociales en el centro de su legado digital, esta vez bajo el cuidado de su madre y sus hermanos.