“Perdimos todo, todo, todo”. La frase se repite una y otra vez entre las familias que este miércoles quedaron sin sus pertenencias tras el incendio que destruyó prácticamente por completo las viviendas ubicadas en inmediaciones de Tacuarí y 4 de Mayo, en el Barrio 4 de Julio, Rawson.

Juan Antonio Sánchez, de 49 años, y su esposa, Graciela Ávila, de 42, vivían en una de las casas afectadas. En diálogo con DIARIO HUARPE, contaron la difícil situación que atraviesan después de perder sus pertenencias y pidieron ayuda a la comunidad.

“Se quemó todo. Han perdido todo. Han quedado los puestos nomás”, relató Sánchez, mientras observaba los daños que dejó el fuego.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Según explicó, alrededor de 16 personas quedaron afectadas por el incendio, entre ellas cinco niños pequeños y varios adolescentes. Las familias perdieron prácticamente todo lo que tenían dentro de sus viviendas.

El fuego destruyó habitaciones, camas, ropa, muebles y otros elementos de uso cotidiano. Además, parte de los techos se desprendieron como consecuencia de las llamas y las estructuras quedaron seriamente dañadas.

“Ya se cayó el techo de mi pieza, del baño y algo del comedor. Ahora se va a caer todo lo del comedor”, contó Sánchez.

Una familia que necesita todo para empezar de nuevo

La magnitud de las pérdidas dejó a las familias en una situación de extrema necesidad. Entre los elementos que requieren con mayor urgencia se encuentran camas, cuchetas, colchones, ropa y abrigo para los niños.

Graciela Ávila relató que algunas de sus sobrinas quedaron incluso sin calzado y que la ayuda de los vecinos comenzó a llegar durante las primeras horas después del incendio.

“Mi sobrina está descalza ahí. Un vecino le trajo unas zapatillas, cosas para abrigarlas”, contó la mujer.

La familia también perdió ropa y otros objetos personales. “Mi cuñada perdió todo, yo perdí todas las cosas, mi hija. Perdieron las camas, las ropas”, explicó Ávila.

Por eso, el pedido apunta principalmente a poder cubrir las necesidades básicas de las personas que quedaron sin sus pertenencias.

“Si hay alguien que quiere donar algo, cucheta, cama, ropa, se lo agradece”, pidió Sánchez.

Cómo colaborar

Las familias afectadas necesitan especialmente camas, cuchetas, colchones, ropa y elementos de abrigo, aunque cualquier ayuda puede ser de utilidad para quienes perdieron sus pertenencias.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al +54 9 264 560-4750 o a través del contacto Juan.chicha.mp.

El incendio no dejó personas heridas, pero sí una enorme pérdida material. Ahora, las familias del Barrio 4 de Julio buscan apoyo para atravesar las primeras horas y comenzar a reconstruir, desde cero, lo que el fuego destruyó.