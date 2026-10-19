La familia de Tini Stoessel la dejó fuera de la foto por el Día de la Madre

Mariana Muzlera y Tini Stoessel continúan distanciadas en medio de una intensa disputa. Mariana Muzlera compartió publicaciones por el Día de la Madre junto a su mamá y a su hijo mayor Francisco Stoessel pero omitió por completo a la artista argentina.

Mariana Muzlera mostró imágenes de su mamá y de Francisco Stoessel. La publicación más comentada incluyó la canción Una emoción para siempre de Eros Ramazzotti. El mensaje resonó como un mensaje directo hacia la intérprete en esta fecha clave.

"Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así grabados en la mente", expresa la letra del tema musical elegido. Mariana Muzlera evidenció así que el vínculo con la cantante atraviesa su peor momento tras los reclamos monetarios.

Tini Stoessel tampoco realizó publicaciones dedicadas a su madre. La joven prefirió promocionar su disco en vivo de la gira Futttura. Los seguidores se preguntan si las ganancias de $1000000 o más seguirán en disputa económica entre ambas partes.