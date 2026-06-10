La familia de un joven asesinado en la localidad bonaerense de Lanús denunció que la principal acusada por el crimen, una adolescente de 17 años que permanece detenida, realiza publicaciones y transmisiones en TikTok donde se burlaría de lo ocurrido y se jactaría del asesinato.

La denuncia fue realizada por Tamara López, hermana de Santiago Nahuel López Monte, quien expresó públicamente su indignación por los contenidos que, según sostiene, la joven comparte desde su lugar de detención. “Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento”, afirmó la mujer al reclamar avances en la causa.

El expediente ya fue elevado a juicio por el fiscal a cargo de la investigación, aunque todavía no se fijó una fecha para el debate oral. Mientras tanto, la familia insiste en que existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación y reclama una resolución judicial.

El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 2025. En un primer momento, la adolescente aseguró ante la Policía que el joven se había lesionado accidentalmente con una reja. Sin embargo, la autopsia determinó que la víctima presentaba dos heridas cortopunzantes en el pecho compatibles con un ataque con arma blanca. Dos días después, la sospechosa fue detenida en el partido de La Matanza.

Los familiares también sostienen que aún quedan aspectos importantes por esclarecer dentro de la investigación. Entre ellos mencionan el análisis del teléfono celular de la acusada, una medida que consideran clave para reconstruir los hechos y que, según denuncian, todavía no fue completada.

Además, apuntan a posibles inconsistencias en las distintas declaraciones brindadas por la joven durante el proceso. De acuerdo con la familia, las pericias y testimonios incorporados al expediente habrían revelado contradicciones que debilitan su versión de los acontecimientos.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Lanús y tuvo amplia repercusión en redes sociales. La denuncia sobre las presuntas publicaciones en TikTok volvió a colocar la causa en el centro de la atención pública, mientras los allegados de la víctima continúan reclamando justicia y una pronta fecha para el juicio oral.