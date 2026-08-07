La familia de Wanda Nara habría forzado a las nenas a hablar mal de Icardi

En las últimas horas, el ciclo Puro Show sorprendió al revelar la existencia de un video que ya estaría en manos de la Justicia y que involucra a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. Según detallaron en el programa, el material muestra a las hijas menores en una situación de vulnerabilidad, mientras su abuela intentaría influir en sus dichos sobre Mauro Icardi.

Fernanda Iglesias explicó que, por tratarse de menores, decidieron no mostrar el video al aire. Sin embargo, aseguraron haberlo visto y describieron escenas en las que las nenas aparecen llorando y discutiendo tanto con su madre como con su abuela. “Se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá”, afirmó.

De acuerdo a lo relatado en la emisión de eltrece, en un momento, una de ellas grita: “Papá no me hizo nada”, defendiendo al futbolista ante los intentos de la abuela por instalar otra versión. Según los testimonios, Nora le habría dicho a la nena: “Él te amenazó”, intentando que la menor repitiera esa acusación.

Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una disputa por la tenencia de sus hijas desde la separación mediática. En reiteradas oportunidades, el delantero ya había denunciado intentos de implantar pensamientos en las menores en su contra, una acusación que ahora toma fuerza con la aparición de este video.

Por el momento, la Justicia analiza el material y se espera que su contenido tenga peso en la causa que involucra a la familia y que tiene como centro a las niñas, las más afectadas en el escándalo.