La familia de Wanda Nara quiere alejarla de su novio: el motivo

Wanda Nara hizo pública su reconciliación con Martín Migueles tras ser captados en una salida familiar que incluyó a Nora Colosimo y Andrés Nara. El empresario incluso estuvo presente durante el momento en que Mauro Icardi se llevó a sus hijas, un gesto que alimentó las dudas sobre si realmente existió una separación previa.

A pesar de este acercamiento afectivo, el entorno cercano a la mediática manifiesta una marcada disconformidad con la relación. Marina Calabró reveló en un portal de noticias que "Ya no saben cómo advertirle que se despegue".

La inquietud principal vendría de Nora Colosimo, quien habría recibido avisos de precaución por parte de Claudia Ciardone. "Ciardone le mandó a decir, a través de una amiga en común de Nora Colosimo, que tenga cuidado con él", explicó la periodista sobre las advertencias que circulan en el círculo íntimo.

Según trascendió, el pasado de Migueles genera sospechas debido a comportamientos previos durante su relación con la modelo Ciardone, donde "parece que él tenía una reputación de avería en el barrio, le decían viudo negro".

Las críticas apuntan también a un presunto interés financiero por parte de Migueles hacia la conductora y su familia. "A Claudia lo que no le cerraba es que estaba demasiado pendiente de la plata de su entorno y la de ella misma, preguntándole dónde la guardaban. A Nora se le pararon los pelos y ya no saben cómo decirle: 'ojo'", detalló Calabró en sus declaraciones.

Por su parte, el empresario se sinceró sobre su conducta personal al admitir que "Migueles me dijo que su único pecado es que le gustan mucho las mujeres" y que "es muy desprolijo cuando se va".

La atracción entre ambos fue advertida anteriormente por sus compañeros de trabajo durante las grabaciones de programas televisivos. Luis Ventura recordó que "Wanda se iba del set y de su eje de conductora, la mirada se perdía en él, cuando aparecía". Esta aparición conjunta en el teatro puso fin a las especulaciones sobre una ruptura definitiva que se barajaba mientras ella trabajaba fuera del país.