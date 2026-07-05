A un mes del fallecimiento del Indio Solari, su familia decidió recordarlo con un emotivo homenaje en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una fotografía inédita tomada en las últimas horas de vida del histórico músico.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió el pasado 5 de junio tras sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. En este nuevo aniversario de su partida, sus seres queridos eligieron recordarlo con una publicación cargada de intimidad y emoción.

“Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito”, escribieron junto a la imagen, acompañada por las iniciales “V y B”, en referencia a Viru y Bruno. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de cariño y recuerdos por parte de fanáticos de todo el país.

Según detallaron, la fotografía fue tomada apenas unas horas antes del episodio que derivó en su muerte. En la imagen se lo ve caminando por el jardín de su casa, vestido con un tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol, en un momento cotidiano que hoy adquiere un fuerte valor simbólico.

En otra de las imágenes compartidas aparece una foto inédita tomada por Gastón Daus, amigo y asistente del artista durante casi tres décadas, en la que el Indio posa al aire libre en el mismo entorno.

El homenaje volvió a poner en escena el vínculo profundo entre el músico y su público, que continúa recordándolo como una de las figuras más influyentes del rock nacional. A un mes de su partida, el legado del Indio Solari sigue presente en cada mensaje, imagen y canción que circula entre sus seguidores.