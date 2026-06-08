La familia del Indio Solari reveló el plan que dejó antes de su muerte

Tras finalizar el multitudinario velatorio en Avellaneda, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió detalles sobre sus momentos previos a la muerte. Según explicaron a través de un extenso comunicado en redes sociales, el músico mantuvo encendidos algunos de los equipos que utilizaba habitualmente en su estudio de música ubicado en su casa de Parque Leloir.

Específicamente, dejó prendido el equipo Marshall de su guitarra y también el sistema de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse", expresaron sus familiares sobre este detalle que fue interpretado como una señal especial.

Para quienes compartieron su intimidad, el hecho de encontrar los dispositivos funcionando representó una voluntad sobre la continuidad de su obra. "Nos sugirió así que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese", señalaron en el texto donde también incluyeron el pedido directo de "que su música no pare nunca más".

El mensaje público llegó luego de una convocatoria masiva que reunió a miles de personas en Villa Domínico bajo la lluvia para despedir al artista. La familia destacó las muestras de afecto recibidas durante las últimas horas y confirmó el cierre del velatorio.

Respecto al final de la ceremonia, los familiares indicaron que la despedida presencial había concluido. "Ya está, ahora la lluvia nos manda a todos a casita. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron", escribieron. En el cierre de su descargo, eligieron recordar una de las frases más emblemáticas de la canción Gualicho para definir el sentimiento actual.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces", expresaron, aunque reconocieron que la ausencia tendrá un impacto que perdurará. "Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", concluyeron en su emotivo mensaje.