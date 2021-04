La familia del “Wey” Zapata donó sus pulmones: “La mano que él perdió es la mano que Dios nos dio”

Mientras San Juan continúa llorando la muerte del piloto Alberto “Wey” Zapata durante una competencia de motocross el domingo en Córdoba, se supo que la familia del sanjuanino decidió donar sus pulmones y un joven mendocino de 23 años que vivía conectado a una mochila de oxígeno ya fue trasplantado.

Brayam Gabriel Zapata, primo del chico que recibió los órganos, fue quien contó que se produjo la donación, según publicó Diario Móvil. El chico integra el Grupo Locura que estuvo en San Juan hace pocos días y aprovechó la gira para traer donaciones a los damnificados por el terremoto de enero y las lluvias posteriores.

En este sentido, el joven manifestó que “cuando me enteré dije ‘esto puede ser algo que me devolvió Dios porque fuimos a San Juan a ayudar y este chico que tuvo el accidente es sanjuanino’. Me emociono porque es tremendo”.

“Leí lo que le había pasado al ‘Wey’ Zapata, que perdió un brazo en un accidente y creo que esa mano es la que nos dio en este momento, junto a sus pulmones para mi primo. Es algo fantástico”, añadió.

El músico entiende que la familia del “Wey” está muy mal por la pérdida del piloto y que quizás como consuelo “con sus pulmones está haciendo feliz a la familia de mi primo, porque le da una posibilidad de seguir viviendo”.

El destinatario de los pulmones es un mendocino de 23 años, la misma edad que tenía el endurista, quien durante toda su vida estuvo conectado a una mochila de oxígeno y que estaba en lista de espera para una trasplante desde hacía tiempo.

“De chico no le daban muchos años de vida. Fue muy duro para la familia tener que decirle eso. Pero fueron pasando los años y con la fe de todos y las ganas de vivir que tiene él hizo una vida normal. Aunque no podía practicar su deporte favorito”, concluyó.