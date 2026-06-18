La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para aclarar la situación de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, y desmentir las versiones que circularon en las últimas horas sobre su estado.

El mensaje, difundido antes de las 14 a través de su entorno cercano, confirmó que Jorge Messi atraviesa un cuadro de salud por el cual se encuentra bajo seguimiento médico, aunque destacaron que su evolución es favorable.

En el texto, la familia expresó además su malestar por la difusión de rumores y especulaciones, y cuestionó la falta de respeto con la que se abordó un tema que calificaron como estrictamente privado.

“Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”, señalaron, al tiempo que remarcaron que cualquier versión que no provenga de canales oficiales no debe considerarse válida.

Comunicado oficial. (Gentileza)

El comunicado también incluyó un pedido de responsabilidad y prudencia frente al tratamiento mediático del caso, al considerar que la salud de una persona no debería ser objeto de especulación.

Mientras tanto, Lionel Messi permanece en Estados Unidos junto a la Selección argentina en el marco del Mundial 2026, enfocado en la competencia internacional.

Con este pronunciamiento, la familia buscó llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, poner un límite a la circulación de información no confirmada sobre la situación de Jorge Messi.