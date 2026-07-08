Los siete integrantes de una familia que fueron internados tras intoxicarse con monóxido de carbono en el barrio Manantial, en Capital, fueron dados de alta y continúan recuperándose luego del episodio ocurrido durante la noche del lunes.

El caso se inició cuando una mujer de 34 años recibió un llamado de su hermano, quien le advirtió que se sentía mal dentro del departamento familiar. Ante la sospecha de una intoxicación, se dio aviso a las autoridades y se activó un operativo de asistencia.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal de salud encontraron a los ocupantes del domicilio con síntomas compatibles con inhalación de monóxido de carbono. Entre los afectados había dos adultos y cinco menores de 10, 9, 7, 3 y 2 años.

De acuerdo con la información del caso, el origen del episodio habría estado relacionado con un horno que utilizaban para calefaccionar el ambiente y que se habría apagado, provocando la acumulación del gas en el interior de la vivienda.

Los damnificados fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica. Dos de los niños fueron derivados al Hospital Rawson, mientras que los demás fueron asistidos en otros establecimientos sanitarios.

Luego de permanecer bajo observación y recibir el tratamiento correspondiente, todos los integrantes de la familia fueron dados de alta. Fuentes del caso confirmaron que presentan una evolución favorable y se encuentran recuperados.