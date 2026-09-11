La famosa a la que Lali le hizo la cruz por robarle el marido a una amiga

Las celebraciones previas al casamiento de Lali Espósito en Río de Janeiro generaron repercusiones mediáticas debido a las integrantes presentes en el viaje. La cantante disfrutó de la estadía en territorio brasileño en compañía de Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos y dos amigas más, según se expuso en plataformas digitales.

La falta de Gimena Accardi encendió las alarmas por la cercanía histórica que mantenía con la homenajeada y la banda de allegadas. El hecho reflotó las versiones surgidas el año pasado alrededor de un supuesto vínculo sentimental entre la actriz y Andrés Gil, pareja de Vetrano. A pesar de los desmentidos de los involucrados, las especulaciones señalaban un distanciamiento en el círculo personal.

Frente a la consulta del programa LAM respecto a los faltantes en la travesía, Mery del Cerro argumentó que “Lali tiene un millón de amigas pero se van haciendo mini despedidas”. Al puntualizar sobre el caso de Accardi, la modelo indicó que “Te puedo nombrar un montón que no estuvieron de nuestro grupo de Casi Ángeles, somos miles”.

Ante la pregunta sobre la continuidad del lazo afectivo con la artista ausente, la entrevistada manifestó que “Somos un grupo grande, no es que alguien forme parte o no”. En ese sentido, la actriz añadió que “Somos todas parte de un gran grupo que nos conocemos hace muchos años. Eso no quiere decir que en una despedida de soltera tengamos que ser un grupo de 20 personas, éramos 5 nomás”.

Sobre el flujo cotidiano en la relación, del Cerro concluyó que “Sí, como siempre. Sigue habiendo la mejor de las ondas. Yo soy una persona que no tiene problema con nadie y sí, sigue siendo parte del grupo, sigue siendo amiga, está todo más que bien”.